В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 20 по 27 апреля, Силы обороны Украины уничтожили около 7 540 оккупантов, а также 2 198 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

54 боевые бронированные машины;

358 артиллерийских систем;

5 РСЗО;

6 установок ПВО;

913 единиц автотехники;

1 единица спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили 48 вражеских ракет и, по меньшей мере, 771 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.