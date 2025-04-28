фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вчера, 27 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1160 российских захватчиков, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артсистему, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 949 тысяч солдат.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 7,5 тысяч оккупантов, а также около 3 тысяч единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.