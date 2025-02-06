фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ современные беспилотные авиационные комплексы "ZEUS" и "HADES" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что благодаря настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления маневренные FPV-коптеры этих комплексов могут догонять и поражать технику врага, которая движется на большой скорости.

Эти комплексы имеют рамы разных размеров.

"Могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага. Летательные аппараты малоуязвимы к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, на днях Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Также недавно на вооружение ВСУ поступил беспилотный авиакомплекс "Poseidon".