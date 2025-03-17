Силы обороны получили на вооружение украинские дроны-преследователи "WINFLY"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "WINFLY" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что коптеры комплексов "WINFLY" базируются на рамах нескольких типоразмеров.

Проектируя эти беспилотные авиационные комплексы, украинские инженеры учли рекомендации и опыт фронтовых операторов БпЛА. Так, специалисты применили определенные инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к вражеским средствам радиоэлектронного противодействия.

"Птички" комплексов скоростные и хорошо маневрируют. Могут поражать не только полевые укрытия и наземные подвижные вражеские цели, но и преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, недавно Силы обороны Украины получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD".

Ранее на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Также Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.