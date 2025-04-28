Возле Купянска Силы обороны уничтожили технику и пункт управления оккупантов

фото: ГПСУ

Операторы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" продолжают наносить высокоточные удары по оккупантам на Харьковщине

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что за неделю защитники Харьковщины нанесли захватчикам значительные потери.

"На Купянском направлении в течение недели уничтожены два танка, одна самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С", две САУ 2С5 "Гиацинт-С", боевая машина пехоты, три боевых бронированных машин и пункт управления вражескими беспилотниками", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бригада "Месть" показала, как разбомбила укрытия и позиции россиян под Купянском.