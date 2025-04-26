Россия запустила по Украине более 100 дронов и 3 ракеты
Армия РФ в ночь на 26 апреля атаковала Украину 114 дронами и тремя ракетами, в том числе "Оникс"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
В частности, противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114 ударными БпЛА из четырех направлений.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.
Напомним, в ночь на 26 апреля русские войска обстреляли город Каменское в Днепропетровской области. Враг попал в многоэтажку, погиб мужчина.