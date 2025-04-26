Российская атака на Кропивницкий: обстрелянные офисные и складские помещения

фото: ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что ночью 26 апреля в результате российской атаки разрушена гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра.Пострадали офисные и складские помещения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют пожары зданий, возникших в результате обстрелов.

Напомним, этой ночью вражеские беспилотники атаковали и Днепропетровщину. В результате атаки в Каменском один человек погиб, еще несколько получили ранения, среди них – ребенок.