Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 3 ракети
Армія РФ у ніч на 26 квітня атакувала Україну 114 дронами та трьома ракетами, в тому числі "Онікс"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА із чотирьох напрямків.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.
Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російські війська обстріляли місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Ворог влучив у багатоповерхівку, загинув чоловік.