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26 апреля 2025, 08:54

В Каменском беспилотник попал в многоэтажку: погиб мужчина, среди раненых – ребенок

26 апреля 2025, 08:54
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фото: Telegram/Сергей Лисак
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В результате ночной атаки беспилотников на Днепропетровщине один человек погиб, несколько человек получили ранения, среди них – ребенок

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

По его словам, в Каменском погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых – в тяжелом состоянии.

Пожар двух квартир в 9-этажке, возникший из-за атаки БпЛА, спасатели потушили.

Повреждены 3 многоквартирных дома и 6 авто.

Также атаке подвергся Днепровский район. Раненый мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено не эксплуатировавшееся здание.

Кроме того, вечером российская армия ударила FPV-дрорами по Межевской общине Синельниковского района. Пострадал мужчина. Возникли пожары. В частности, огонь уничтожил экскаватор.

Отмечается, что ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили над областью 11 беспилотников.

Напомним, 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказался и Павлоград. В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание и авто.

Известно о трех погибших, среди них – ребенок.

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