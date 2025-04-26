фото: Днепропетровская ОВА

Трое пострадавших в Каменском – на амбулаторном лечении. Это 11-летняя девочка и женщины 37 и 82 лет

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

По его словам, госпитализирована одна пострадавшая 88 лет. У нее ожоги. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. На месте чрезвычайной ситуации работают несколько десятков коммунальщиков. Они убирают территорию и подъезды. Прикрывают выбитые окна ОСБ-плитами и пленкой.

Развернули свои палатки полиция, благотворители. Здесь же – мобильный ЦНАП. Принимают заявления о поврежденном имуществе, консультируют по восстановлению утраченных документов.

Комиссия обходит разбитые квартиры, чтобы зафиксировать убытки. Но впоследствии владельцы могли получить компенсации по программе "еВидновлення".

Напомним, в ночь на 26 апреля русские войска обстреляли город Каменское в Днепропетровской области. Враг попал в многоэтажку, погиб мужчина.