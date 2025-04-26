414 атак по Запорожской области: разрушены дома и инфраструктура
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 414 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, войска РФ нанесли авиационный удар по Гуляйполю.
- 279 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новодаровку
- 130 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В результате обстрелов поступило 9 сообщений о повреждении жилых домов и инфраструктурного объекта.
Напомним, накануне в результате вражеской атаки в Орехове Запорожской области ранения получил 67-летний мужчина.
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