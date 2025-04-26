Вражеская атака БпЛА на Киевщине: повреждены дома и автомобиль
В ночь на 26 апреля Киевщина подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. В области работали силы противовоздушной обороны, удалось сбить часть целей
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина, 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.
Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.
В Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.
В Бучанском и Белоцерковском районах повреждено по одному частному дому.
Оперативные службы продолжают работать на местах, фиксируя повреждения и ликвидируя последствия обстрелов.
Напомним, этой ночью вражеские беспилотники атаковали и Днепропетровщину. 26 апреля атаки в Каменском один человек погиб, еще несколько получили ранения, среди них – ребенок.