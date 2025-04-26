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26 апреля 2025, 10:26

Вражеская атака БпЛА на Киевщине: повреждены дома и автомобиль

26 апреля 2025, 10:26
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фото: Киевская ОВА
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В ночь на 26 апреля Киевщина подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. В области работали силы противовоздушной обороны, удалось сбить часть целей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина, 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.

В Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.

В Бучанском и Белоцерковском районах повреждено по одному частному дому.

Оперативные службы продолжают работать на местах, фиксируя повреждения и ликвидируя последствия обстрелов.

Напомним, этой ночью вражеские беспилотники атаковали и Днепропетровщину. 26 апреля атаки в Каменском один человек погиб, еще несколько получили ранения, среди них – ребенок.

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