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23 апреля 2025, 11:20

ВСУ ликвидировали 1210 россиян, уничтожили вражеские танки, ББМ и 85 артсистем, - Генштаб

23 апреля 2025, 11:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 22 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 210 российских захватчиков, по одной системе ПВО и РСЗО, восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артсистем, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 163 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 944 тысяч солдат.

Напомним, на Запорожье разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику оккупантов.

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