фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 апреля российская армия запустила по Украине 134 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 67 вражеских дронов, еще 47 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений - Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждены сбития 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье.

Напомним, российская армия держит в акватории Черного моря два корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 12 ракет.