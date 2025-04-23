Украина создает сеть Центров национального сопротивления

фото: Минобороны

Кабинет Министров утвердил порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению

Об этом сообщили на сайте Минобороны, передает RegioNews.

По словам замминистра обороны, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, создание такой сети является важным шагом для усиления обороноспособности государства.

"Это решение повышает нашу устойчивость, оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", – подчеркнул он.

Центры появятся в областях и городе Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициаторами их создания выступят председатели областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), а окончательное решение будут утверждать областные советы.

Напомним, по состоянию на середину апреля 10 143 граждан, обратившихся в центры рекрутинга, уже стали кандидатами в Сил обороны Украины или подписали контракт на военную службу.

Общее количество обращений в центры рекрутинга уже достигло 50 615.