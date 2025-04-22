В Раде прокомментировали возможное снижение мобилизационного возраста
Народные депутаты не будут возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста
Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в новом выпуске аналитической программы "Далее заголовков" на Громадському радіо, передает RegioNews.
"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста", – заявил он.
Стефанчук отметил, что в свое время Рада уже снизила мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольной основе набирают людей 18-24 лет, которые хотят присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины.
Как известно, украинское законодательство предусматривает мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.
Напомним, в Украине официально продлили мобилизацию и военное положение.