В Раде прокомментировали возможное снижение мобилизационного возраста

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Народные депутаты не будут возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в новом выпуске аналитической программы "Далее заголовков" на Громадському радіо, передает RegioNews.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста", – заявил он.

Стефанчук отметил, что в свое время Рада уже снизила мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольной основе набирают людей 18-24 лет, которые хотят присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины.

Как известно, украинское законодательство предусматривает мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.

Напомним, в Украине официально продлили мобилизацию и военное положение.