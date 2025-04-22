У Раді прокоментували можливе зниження мобілізаційного віку
Народні депутати не повертатимуться до питання щодо зниження мобілізаційного віку
Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у новому випуску аналітичної програми "Далі заголовків" на Громадському радіо, передає RegioNews.
"Я думаю, що парламент не буде повертатися до питання щодо зниження мобілізаційного віку", - заявив він.
Стефанчук зазначив, що, свого часу, Рада уже знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Крім того, є спеціальні програми, які на добровільних засадах набирають людей 18-24 років, які хочуть доєднатися до лав Збройних Сил України.
Як відомо, українське законодавство передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.
Нагадаємо, в Україні офіційно продовжили мобілізацію і воєнний стан.
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