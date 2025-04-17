фото: Министерство обороны Украины

Уже летом в мобильном приложении Резерв+военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета с скидкой 50%. В то же время для граждан, уже служащих, но до сих пор имеющих такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Сервис будет иметь временные ограничения. После подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесении постановления у гражданина будет 20 дней для уплаты штрафа с 50% скидкой. При невыполнении этого условия придется платить штраф в полном объеме", ― говорится в сообщении.

Процедура онлайн-оплаты будет выглядеть следующим образом:

представление пользователем заявления в Резерв+ о признании нарушения;

получение постановления о нарушении в приложении;

уплата штрафа по реквизитам в Резерв+ с автоматическим подтверждением исполнения постановления.

Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, устанавливающий скидку на штрафы за необновленные в срок данные военного учета. Скидка 50% будет доступна только тем, кто платит штраф добровольно.