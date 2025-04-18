В Украине официально продлена мобилизация и военное положение
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине
Об этом свидетельствуют данные в карточках законопроектов №13172 и №13173 на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Согласно документам, военное положение и мобилизация продлены на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года.
Как известно, режим военного положения в Украине впервые был введен 24 февраля 2022 года. Это уже 15 продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, 16 апреля Верховная Рада продлила действие военного положения. За это проголосовали 357 народных депутатов. Помимо нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
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