ВСУ обновили программу базовой военной подготовки: что и когда изменится

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В Вооруженных Силах Украины хотят уменьшить физическую и учебную нагрузку на военнослужащих, служащих в тыловых подразделениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С 1 мая обновленная программа коснется военнослужащих, проходящих службу в частях обеспечения, охраны, ТЦК и СП, учебных заведениях, учреждениях, медицинских подразделениях, логистике и связи.

Изменения также охватывают как новобранцев, так и тех, кто уже проходил подготовку раньше, в частности, на военных кафедрах.

Основные новшества:

сокращение срока подготовки до 30 дней вместо 45;

снижение физических нагрузок, адаптированных к задачам тыловой службы;

формирование отдельных подразделений для обучения – рот или взводов.

Эти изменения касаются прежде всего категории военнослужащих, ранее считавшихся "ограниченно пригодными". Согласно обновленному законодательству, они могут служить только в тыловых частях по заключению военно-врачебной комиссии.

Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, в которых идет речь о продолжении военного положения и общей мобилизации в Украине.

Ранее посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что "умереть за Украину мало".