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Президент Украины подчеркнул, что россияне затягивают войну. При этом Украина еще в марте согласилась на перемирие

Об этом президент Украины сказал в своем обращении к народу вечером 14 апреля, передает RegioNews.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина согласилась на перемирие еще 34 дня назад. При этом российский диктатор Путин сосредоточен на продолженных войнах. По словам президента Украины, российские пропагандисты уже готовят аудиторию для того, что якобы "дипломатия не дают результата".

Россияне продолжают обстреливать украинские города и не делают шаг к миру. По мнению Зеленского, причина здесь одна: Москва теперь не боится.

"И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли - в дальнейшем будут воевать", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 13 апреля россияне ударили баллистикой по Сумам. В результате удара много раненых и погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к РФ нужно отношение, которого заслуживает террорист. Он призвал жесткую реакцию мира.