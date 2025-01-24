В 2025 году в приложении "Дия" появится еще 10 новых услуг
Для украинцев в этом году в приложении "Дия" запустят еще 10 новых полезных услуг. Среди которых – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews .
По его словам, у "Дии" уже есть несколько бета-тестов новых услуг.
"В этом году мы масштабируем все достижения "цифрового" государства, которые были до этого. Работаем над разрешением на оружие и возможностью известить о плохом интернете. Планируем запустить в этом году 10 революционных услуг и скоро мы это анонсируем", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что возобновлена работа многих сервисов, не работавших после кибератак. Уже работает "Брак онлайн", "еВосстановление", "Оселя" и другие. Осталось восстановить еще "еМалятко" и "еПредприниматель".
Впоследствии в своем Telegram-канале министр отметил, что 24 января на портале "Дия" возобновили работу 13 строительных сервисов. А именно:
- уведомление о начале подготовительных работ;
- уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;
- уведомление о начале строительных работ СС1;
- заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- выдача строительного паспорта;
- право на готовность к эксплуатации объектов СС1;
- право на готовность объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;
- право на готовность к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
- право на готовность к эксплуатации по решению суда;
- разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;
- аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
- сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
- отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.
Напомним, 9 сентября в приложении "Дия была официально запущена функция бракосочетания онлайн . А вот насчет услуги развода, украинцам придется подождать. В настоящее время эта идея находится на стадии разработки .