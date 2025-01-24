Иллюстративное фото: thedigital.gov.ua

Для украинцев в этом году в приложении "Дия" запустят еще 10 новых полезных услуг. Среди которых – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews .

По его словам, у "Дии" уже есть несколько бета-тестов новых услуг.

"В этом году мы масштабируем все достижения "цифрового" государства, которые были до этого. Работаем над разрешением на оружие и возможностью известить о плохом интернете. Планируем запустить в этом году 10 революционных услуг и скоро мы это анонсируем", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что возобновлена работа многих сервисов, не работавших после кибератак. Уже работает "Брак онлайн", "еВосстановление", "Оселя" и другие. Осталось восстановить еще "еМалятко" и "еПредприниматель".

Впоследствии в своем Telegram-канале министр отметил, что 24 января на портале "Дия" возобновили работу 13 строительных сервисов. А именно:

уведомление о начале подготовительных работ;

уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта;

уведомление о начале строительных работ СС1;

заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

выдача строительного паспорта;

право на готовность к эксплуатации объектов СС1;

право на готовность объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;

право на готовность к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;

право на готовность к эксплуатации по решению суда;

разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения;

аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;

сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;

отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.

Напомним, 9 сентября в приложении "Дия была официально запущена функция бракосочетания онлайн . А вот насчет услуги развода, украинцам придется подождать. В настоящее время эта идея находится на стадии разработки .