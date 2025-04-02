В Украине изменили ПДД: кому разрешили ездить полосами общественного транспорта

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Правительство обновило Правила дорожного движения. Теперь водители мотоциклов и мопедов могут двигаться по полосе для общественного транспорта

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, исключения составляют мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и трехколесные транспортные средства.

Белошицкий подчеркнул, что новые изменения имеют целью уменьшить пробки в крупных городах и повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения во время движения в плотном трафике.

Подобное решение давно успешно действует во многих странах ЕС.

Напомним, с 24 марта на автомобильных дорогах Украины начали работать дополнительные 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.