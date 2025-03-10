Разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн
Теперь оформить онлайн-разрешение на оружие можно в приложении "Дии"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм главы МВД Украины Игоря Клименко.
"Еще в июне 2023 года мы запустили Единый реестр оружия, существенно упростивший оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан. За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение разных видов разрешительных документов", – говорится в сообщении.
Наши соотечественники будут иметь возможность пользоваться цифровым разрешением на оружие в Действии, генерировать выписку из Единого реестра оружия и получать уведомления об истечении срока действия документа.
В первую очередь функция будет работать в формате бета-тестирования.
Напомним, у "Дии" появились две новые услуги для ветеранов и их семей.