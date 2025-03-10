Разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн

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Теперь оформить онлайн-разрешение на оружие можно в приложении "Дии"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Еще в июне 2023 года мы запустили Единый реестр оружия, существенно упростивший оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан. За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение разных видов разрешительных документов", – говорится в сообщении.

Наши соотечественники будут иметь возможность пользоваться цифровым разрешением на оружие в Действии, генерировать выписку из Единого реестра оружия и получать уведомления об истечении срока действия документа.

В первую очередь функция будет работать в формате бета-тестирования.

Напомним, у "Дии" появились две новые услуги для ветеранов и их семей.