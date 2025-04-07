Цифровое образование: приложение "Мрия" заработает в каждой украинской школе
На этой неделе состоится запуск образовательной платформы "Мрия" для всех школ
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.
"Обучение, от которого загораются глаза. У каждого ребенка. Учителя. Родителей. И даже у бизнеса. Образовательная Мрия – скоро сбудется! 8 апреля приглашаем на Мрия Постосвита – главное EdTech-событие года от МОН и Минцифры", – написал он.
На события будут представлены:
- ШИ-инструменты для учителей;
- геймификация процесса обучения;
- дашборд образовательных результатов для родителей;
- план подключения новых школ к "Мечте".
Что известно об образованном проекте "Мрия"
В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "Мечты", отметив, что приложение будет подбирать рекомендации для каждого ребенка на основе его талантов и образовательного пути.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прогнозирует, что аудитория "Мрии" превысит количество пользователей "Действия". Говорит, что подобного проекта на государственном уровне в мире еще не было, хотя Южная Корея работает над подобной цифровизацией образования.
В феврале 2024 года Кабмин принял постановление о запуске "Мрии". На первом этапе приложение будет содержать профиль ученика с программами развития и шкалой успеваемости, мультимедийные материалы, данные об образовательном процессе и Мрия-ID – уникальный документ, эквивалентный ученическому билету.
Кроме того, с помощью приложения родители смогут узнать находится ли ребенок в укрытии во время воздушной тревоги.
Учителя в приложении смогут найти материалы для подготовки к урокам и дополнительный контент, что поможет сделать учебный процесс более простым и интересным.