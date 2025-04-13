Россия хочет именно такого террора и затягивает войну: Зеленский отреагировал на удар россиян по Сумам

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Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах 13 апреля. Есть много погибших и раненых

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт России, передает RegioNews.

"Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

"Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают.

Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, уже известно о более чем 20 погибших в Сумах.