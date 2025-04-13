В результате удара в Сумах разрушены здания университета и помещение Центра защиты прав человека

фото: Лубинец

В Сумах в эпицентр ракетного удара попало помещение регионального Центра защиты прав человека. Также разрушены здания Сумского государственного университета

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

Помещение регионального Центра защиты прав человека разрушено вдребезги.

"Погибли и получили ранения многие люди. Точное количество устанавливается. Это цинизм высочайшего уровня. Это умышленное уничтожение мирного населения – в выходной, когда люди выходят на улицу, когда они меньше всего защищены. Соболезнования родным. Вечная память...

Недавно Кривой Рог. Теперь – Сумы. Это уже не случайность. Это тактика террора России. Мир не имеет права молчать. Лучшая реакция – это срочные действия!", – написал омбудсмен.

Также в результате ракетного удара разрушены здания Сумского государственного университета и дома, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Напомним, вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах.

Президент Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции международного сообщества.

В результате ракетного удара по Сумам погиб 21 человек. 83 получили ранения, среди них семеро детей.