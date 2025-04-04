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04 апреля 2025, 07:10

БпЛА, водители и стрелки: какие специальности самые востребованные в ВСУ

04 апреля 2025, 07:10
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с БпЛА, водители и стрелки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что с начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БпЛА. Так, 16% всех кандидатов, которые уже получили должность в подразделениях Сил обороны, решили выбрать именно это направление.

Дальше по популярности следуют:

  • водители (15%);
  • стрелковые специальности (14%);
  • штабные должности (9%);
  • артиллерия и связь, в частности киберсвязь (6%);
  • медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи) (5%).

"В общей сложности перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, которые завершили оформление в Сил обороны Украины через центры рекрутинга", – говорится в сообщении Минобороны.

Подробнее о работе центров рекрутинга и контактах можно узнать по ссылке: https://recruiting.mod.gov.ua.

Напомним, в Минобороны разъяснили пошаговый алгоритм, как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24".

Ранее сообщалось, что в центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тысяч человек.

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Минобороны армия ВСУ должность вакансия БПЛА рекрутинг
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