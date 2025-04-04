БпЛА, водители и стрелки: какие специальности самые востребованные в ВСУ
Министерство обороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с БпЛА, водители и стрелки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отмечается, что с начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БпЛА. Так, 16% всех кандидатов, которые уже получили должность в подразделениях Сил обороны, решили выбрать именно это направление.
Дальше по популярности следуют:
- водители (15%);
- стрелковые специальности (14%);
- штабные должности (9%);
- артиллерия и связь, в частности киберсвязь (6%);
- медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи) (5%).
"В общей сложности перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, которые завершили оформление в Сил обороны Украины через центры рекрутинга", – говорится в сообщении Минобороны.
Подробнее о работе центров рекрутинга и контактах можно узнать по ссылке: https://recruiting.mod.gov.ua.
Напомним, в Минобороны разъяснили пошаговый алгоритм, как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24".
Ранее сообщалось, что в центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тысяч человек.