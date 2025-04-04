БпЛА, водители и стрелки: какие специальности самые востребованные в ВСУ

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны проанализировало военные специальности среди добровольцев, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Среди лидеров – вакансии, связанные с БпЛА, водители и стрелки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что с начала открытия первого центра в феврале 2024 года наибольший спрос имели специальности, связанные с БпЛА. Так, 16% всех кандидатов, которые уже получили должность в подразделениях Сил обороны, решили выбрать именно это направление.

Дальше по популярности следуют:

водители (15%);

стрелковые специальности (14%);

штабные должности (9%);

артиллерия и связь, в частности киберсвязь (6%);

медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи) (5%).

"В общей сложности перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, которые завершили оформление в Сил обороны Украины через центры рекрутинга", – говорится в сообщении Минобороны.

Подробнее о работе центров рекрутинга и контактах можно узнать по ссылке: https://recruiting.mod.gov.ua.

Напомним, в Минобороны разъяснили пошаговый алгоритм, как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24".

Ранее сообщалось, что в центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тысяч человек.