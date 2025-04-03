14:46  03 апреля
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
13:29  03 апреля
В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
12:59  03 апреля
Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 14:30

Увольнение со службы по семейным обстоятельствам: в Армия+ появились новые типы рапортов

03 апреля 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они доступны в новой версии, которую можно загрузить из App Store или Play Market

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Среди новых рапортов:

  • увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет;

  • увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

  • увольнение по уходу за женой или мужем с инвалидностью;

  • увольнение по уходу и содержанию ребенка с инвалидностью;

  • увольнение по уходу родственника или родственницы с инвалидностью;

  • увольнение по состоянию здоровья.

"Рапорты подаются через несколько минут. У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут прислать его командиру без ошибок", — пояснили.

В ведомстве отметили, что с августа прошлого года заработали уже 26 типов рапортов в Армии+. За это время было полностью проработано 330 000 рапортов. Самые популярные – оздоровительные (32%), смена места службы (22%) и годовой отпуск (21%).

Напомним, приложение Армия+ для военных официально было запущено в августе 2024 года.

Также сообщалось, что в ноябре в приложении "Армия+" появилась возможность подачи рапорта на смену места службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Минобороны здоровье военная служба семья Армия+ рапорт
Как мужчинам за границей получить паспорт без военно-учетного документа и ВВК
02 апреля 2025, 07:05
В Украине заработал электронный кабинет ВЛК: что нужно знать
01 апреля 2025, 10:35
В приложении "Армия+" представили новый курс об истории украинской армии
28 марта 2025, 18:12
Все новости »
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
На Закарпатье будут судить злоумышленников, изготовлявших фальшивые документы во избежание мобилизации и выезда за границу
03 апреля 2025, 15:28
Инновации от школьников: в Кропивницком создали ИИ, борющуюся с буллингом
03 апреля 2025, 15:24
Бригада "Месть" уничтожила в Донецкой области две российские БМП и танк
03 апреля 2025, 15:10
В Киеве работники банка украли тысячи долларов с карты умершего клиента
03 апреля 2025, 14:59
Эксперт рассказал, сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население
03 апреля 2025, 14:59
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
03 апреля 2025, 14:46
СБУ и ГБР задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины
03 апреля 2025, 14:35
Подготовка к выборам: официально опровергают, но процесс идет
03 апреля 2025, 14:29
В Киеве произошел взрыв на рынке "Юность": есть погибшие
03 апреля 2025, 14:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »