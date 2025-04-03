Увольнение со службы по семейным обстоятельствам: в Армия+ появились новые типы рапортов

фото: Министерство обороны Украины

В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они доступны в новой версии, которую можно загрузить из App Store или Play Market

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Среди новых рапортов:

увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет;

увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

увольнение по уходу за женой или мужем с инвалидностью;

увольнение по уходу и содержанию ребенка с инвалидностью;

увольнение по уходу родственника или родственницы с инвалидностью;

увольнение по состоянию здоровья.

"Рапорты подаются через несколько минут. У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут прислать его командиру без ошибок", — пояснили.

В ведомстве отметили, что с августа прошлого года заработали уже 26 типов рапортов в Армии+. За это время было полностью проработано 330 000 рапортов. Самые популярные – оздоровительные (32%), смена места службы (22%) и годовой отпуск (21%).

Напомним, приложение Армия+ для военных официально было запущено в августе 2024 года.

Также сообщалось, что в ноябре в приложении "Армия+" появилась возможность подачи рапорта на смену места службы.