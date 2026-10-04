Россияне атаковали Херсон и область дронами: три человека ранены

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Российские войска в течение дня атаковали Херсон и область беспилотниками. В результате ударов ранены три человека, двое из них — в Херсоне

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает RegioNews .

Около 08:00 российские военные атаковали из беспилотника Центральный район Херсона. В результате удара пострадал 67-летний мужчина.

"Ориентировочно в 08:00 российские военные атаковали с беспилотника Центральный район Херсона. Во вражеский удар попал 67-летний мужчина. У него взрывная травма и осколочные ранения руки. Пострадавшему оказывают необходимую медпомощь", - сообщили в Херсонской ОВА.

Около 10:00 российские военные атаковали с дрона 65-летнего мужчину в Корабельном районе Херсона. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Также медицинская помощь понадобилась медсестре одного из медицинских учреждений Белозерки, пострадавшей накануне в результате российских обстрелов.

51-летняя женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Она будет лечиться амбулаторно.

Таким образом, в результате российских атак на Херсон и область ранены три человека.

Напомним, что ночью российские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области . В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали.