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02 апреля 2025, 07:05

Как мужчинам за границей получить паспорт без военно-учетного документа и ВВК

02 апреля 2025, 07:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Теперь гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, не нужно предъявлять физически военно-учетный документ при оформлении паспортных документов. Также мужчинам не обязательно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Соответствующие изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах утвердил Кабинет Министров Украины. Документ разработало Министерство обороны во исполнение решения КМУ.

"Согласно обновленным правилам, работники обособленного подразделения государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления ГМС и расположенного за пределами Украины, будут проверять статус военного учета заявителя в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если данные отсутствуют, они будут вноситься автоматически, а Реестр будет формировать электронный военно-учетный документ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такой упрощенный механизм действовал только для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые обращались за границей для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Теперь эта норма действует для всех мужчин в возрасте до 60 лет.

Ожидается, что изменения в процессе автоматической верификации и проверки сведений направлены на упрощение процедуры и урегулирование получения паспортных документов.

"Обмен данными для ведения военного учета позволит гражданам оформлять необходимые документы без необходимости прохождения ВВК", - добавили в Минобороны.

Напомним, 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет военно-врачебной комиссии. Теперь выводы врачей будут оформляться в цифровом формате.

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