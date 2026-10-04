Российские дроны повредили дома, церковь, школу и медучреждение на Киевщине
Ночью русские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews .
"Ночью в результате атаки вражеских БПЛА в Бориспольском районе повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, здание начальной школы, помещение кафе и медицинское учреждение", - говорится в сообщении ОВА.
В поврежденных зданиях выбиты окна и повреждены двери.
По данным Киевской ОВА, в результате российской атаки люди не пострадали.
Напомним, что в Киеве 4 октября было зафиксировано попадание в дорожное полотно Северного моста. В момент удара по мосту ехали автомобили. Экстренные службы направляются на место происшествия.