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04 октября 2026, 12:58

Российские дроны повредили дома, церковь, школу и медучреждение на Киевщине

04 октября 2026, 12:58
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Фото иллюстративное
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Ночью русские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews .

"Ночью в результате атаки вражеских БПЛА в Бориспольском районе повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, здание начальной школы, помещение кафе и медицинское учреждение", - говорится в сообщении ОВА.

В поврежденных зданиях выбиты окна и повреждены двери.

По данным Киевской ОВА, в результате российской атаки люди не пострадали.

Напомним, что в Киеве 4 октября было зафиксировано попадание в дорожное полотно Северного моста. В момент удара по мосту ехали автомобили. Экстренные службы направляются на место происшествия.

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