Российский дрон атаковал Черниговщину: среди раненых - 10-летний мальчик

Фото: полиция Черниговской области

Российские войска днем 4 октября атаковали Носовскую общину Нежинского района Черниговской области беспилотником. В результате удара ранены три человека, среди них 10-летний мальчик

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews .

"Сегодня днем из-за атаки россиян беспилотником в Носовской общине Нежинского района травмированы три человека: 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в полиции Черниговской области.

В результате российского удара огнем уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка. Повреждения и разрушения также получили соседние домохозяйства.

На место атаки прибыли полицейские. Правоохранители документируют последствия русского удара, фиксируют разрушения и собирают доказательства.

Сведения о происшествии внесут в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины по военным преступлениям.

Напомним, ночью российские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали.