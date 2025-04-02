фото: Силы беспилотных систем

Об этомсообщили в пресс-службе Командования Силы беспилотных систем, передает RegioNews.

"Гарпии – это среда для женщин, стремящихся отомстить врагу, защитить своих детей, семьи и государство, используя беспилотные и роботизированные системы. Подразделение привлекает и мужчин, но роль наносящих финальный удар пилотов будут выполнять исключительно женщины", – говорится в сообщении.

СБС предлагают профессиональную подготовку и достойное денежное вознаграждение.

Кроме того, предусмотрена возможность перевода действующих военнослужащих или мобилизации резервисток.

Чтобы присоединиться к Гарпий, нужно заполнить анкету на вступление.

Напомним, с начала работы центров рекрутинга к ним обратилось 42 366 человек. При этом доля женщин среди кандидатов в Сил обороны , присоединяющихся к войску, выросла до 21%.