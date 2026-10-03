Что мы имеем последние несколько дней? Исключительно российскую информационную кампанию, развернувшуюся у нас в тылу, а сейчас еще и масштабирующуюся по Европе

Что мы имеем последние несколько дней? Исключительно российскую информационную кампанию, развернувшуюся у нас в тылу, а сейчас еще и масштабирующуюся по Европе

Фото: из открытых источников

Мотив один: давайте сдаваться, соглашайтесь на что угодно, отдавайте в руки Москвы ключи от управления Украиной (потому что какая тогда субъектность, если агрессор собирается диктовать, какие нам оборонные союзы создавать, на каком языке говорить или в какую церковь ходить).

И стартовала эта кампания сразу после заявлений Путина на Валдайском форуме. У них это действительно идет по плану – в данном случае – по медийно-информационному. Потому что надо дожать Украину, пока Путин собирается в Китай в ноябре.

Ну, и на фоне того, что большинство из нас действительно ментально плавит и кое-кто ведется на весь этот треш, потому что не видит выхода, надо сказать честно – у нас другого выхода просто нет, кроме как сцепить зубы и продержаться следующие 3-4 месяца. Мы же выдержали 2022-й, когда все было еще хуже, не так ли?

Что же до огромного массива "переговорных постов", которые я читаю вторые сутки. Анализируя тезисы всех этих умиротворителей и "миротворцев", у меня больше ощущение, что они это делают не потому, что недальновидны или попаяны. А потому, что вся эта кампания не просто пахнет, а смердит российскими деньгами. У меня все.