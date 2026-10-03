О логике завершения войны

О логике завершения войны

Фото: Валерий Залужный / Facebook

На сайте 24-го канала вышла колонка Валерия Залужного с символическим названием – "Мир с Россией не может быть бизнесовой сделкой". Этот текст уже вызвал определенную и достаточно острую полемику, что является дополнительным стимулом проанализировать мысли экс-главкома ВСУ.

Сама назва этой статьи красноречива, особенно в контексте нынешних дискуссий и определенных ожиданий относительно так называемого "энергетического перемирия". Понятно, с кем и о чем полемизирует Валерий Федорович. И очень заметно, что этот текст не ради усиления собственной популярности, не для того, чтобы увеличить количество своих сторонников. Это жесткий, но честный и прагматичный диагноз современной геополитической ситуации и путей завершения войны. Среди государственных деятелей Украины Залужный, пожалуй, является единственным, кто откровенно говорит о том, что нынешний геополитический контекст неблагоприятен для продуктивных мирных переговоров.

Валерий Залужный категорически отрицает бизнесовый подход к завершению войны, который продвигается нынешней американской администрацией. Это не значит, что надо вообще отказаться от мирных переговоров, инициируемых Вашингтоном.

Развивая мысли экс-главкома ВСУ, отмечу, что речь идет о том, чтобы предложить нашу собственную логику переговорного процесса, которая должна быть построена на защите национальных интересов Украины и понимании современных геополитических реалий. Врагу отвечаем на том языке, который он понимает лучше всего, – на языке эффективного применения военной силы. Силу нашего сопротивления – и военного, и политического – надо демонстрировать также и нашим американским партнерам. Этот язык они тоже прекрасно понимают. Как мы видим, это касается даже самого Президента Трампа.

А бизнесовую логику завершения войны надо нейтрализовать суровым военно-политическим прагматизмом, а также демонстрацией достоинства в отстаивании наших национальных интересов. И мне кажется, что в Вашингтоне постепенно начинают понимать, что Украина имеет собственный, иной подход к завершению войны, чем тот, который предлагается американскими спецпереговорщиками.

Обращу также внимание на очень неоднозначный тезис Валерия Залужного: при отсутствии действенного международного права "любые договоренности – это лишь прелюдия к следующей войне, начало которой лишь вопрос времени". Не слишком оптимистичный вывод, но очень реалистичный. Как говорили еще в Древнем Риме: хочешь мира – готовься к войне. Суровая истина, о которой, к сожалению, очень часто забывают. И мы забывали, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину.

Что показательно, такая позиция экс-главкома ВСУ вызвала критику со стороны мэра Харькова И. Терехова. Игорь Терехов раскритиковал тезис Залужного о том, что "колесо прогресса … делает сильнее тех, кто воюет, и ослабляет тех, кто сочувствует". Мэр Харькова трактует текст Залужного как призыв к продолжению войны и якобы отрицание мирных переговоров. Это определенное передергивание. Валерий Залужный критикует не сам переговорный путь к завершению войны (хотя не скрывает своего скепсиса относительно результативности "переговоров с дьяволом"), а бизнесовую стратегию этих переговоров.

Реакция Терехова на статью Залужного заслуживает внимания, потому что она является политической и одновременно политтехнологической.

Политическая позиция Терехова заключается в том, что сейчас надо договариваться с Россией, а не говорить о войне с ней. Но как договариваться, если Путин откровенно говорит, что мир возможен только на российских условиях. Или Игорь Терехов выступает за мир любой ценой, путем выполнения ультиматумов Путина?

По сути мы видим начало дискуссии, которая в перспективе может стать главным внутриполитическим трендом в отношении к путям завершения войны: мир с позиций силы или мир путем уступок России.

Политтехнологический подтекст критики Терехова в адрес Залужного заключается в том, что через эту критику Терехов привлекает внимание к себе, поднимает свой политический статус, заявляет себя как лидера "лагеря мира" в Украине и пытается противопоставить себя Валерию Залужному, который является лидером по уровню доверия в Украине (по данным различных социологических опросов).

Еще один интересный тезис в статье экс-главкома ВСУ – противостояние авторитаризма и деградирующих демократий. Не буду погружаться в дискуссию о том, насколько справедлива такая оценка наших международных партнеров. Важен другой тезис: выход из этого печального противоречия, по мнению Залужного, – это демократия, которая умеет себя защищать. Собственно, именно Украина и может предложить такой рецепт преодоления рецидивов деградации старой демократии – демократия, способная опираться на силу и защищать сама себя как против внешних, так и внутренних врагов.

Наиболее интригующий, на мой взгляд, тезис колонки Валерия Залужного – это его апелляция к ветеранам. Он и себя идентифицирует как ветерана войны, соответственно претендует и на представление позиции этой социальной группы. И очень похоже, что он рассматривает ветеранскую среду (и нынешнюю, и будущую) как одну из приоритетных для себя целевых групп. Это очень логичный подход, тем более он органичен для Валерия Федоровича.

В этом контексте обращу внимание на красноречивое название одного из разделов его статьи – "Ветеранов лишают права влиять на будущее". Здесь с Залужным можно поспорить. На мой взгляд, ветеранов такого права пока никто не лишил. В конце концов от самих ветеранов, в частности и от Валерия Федоровича тоже, зависит их влияние на будущее. Но показательной является именно критическая тональность его позиции. Тем не менее вряд ли украинские ветераны позволят, чтобы будущее Украины решалось без их согласия и без учета их позиции (позиций).