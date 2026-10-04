В Киеве изменили правила работы "зеленой" ветки метро во время воздушной тревоги

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В Киеве возобновили движение поездов на наземном участке "зеленой" линии метро во время оглашения желтого уровня угрозы. Поезда снова перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

"С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют: во время желтого уровня угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра; в случае объявления красного уровня угрозы движение наземным участком прекращается", — сообщили в КГГА.

В случае объявления красного уровня угрозы, наземный участок "зеленой" линии не будет работать. Поезда будут курсировать по отдельным участкам:

"Сырец" - "Выдубичи";

"Осокорки" - "Красный Хутор".

Перед началом пассажирских перевозок пробные поезда проехали по наземному участку в обоих направлениях.

Напомним, что в Киеве в результате российской воздушной атаки 4 октября зафиксировали падение обломков беспилотников в Дарницком районе. В частности, обломки упали на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ.