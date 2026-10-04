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04 октября 2026, 15:12

РФ ударила по Никополю по артиллерии: один человек погиб

04 октября 2026, 15:12
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области по артиллерии. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

64-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Другие последствия российской атаки уточняются.

Напомним, что в Днепре российские военные атаковали помещение компании связи. На месте работают экстренные службы.

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