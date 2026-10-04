РФ ударила по Никополю по артиллерии: один человек погиб
Российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области по артиллерии. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
64-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Другие последствия российской атаки уточняются.
Напомним, что в Днепре российские военные атаковали помещение компании связи. На месте работают экстренные службы.
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