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04 октября 2026, 17:57

"Не помогать врагу": СБУ призвала украинцев не распространять видео обстрелов

04 октября 2026, 17:57
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины призвала граждан не снимать и распространять фото и видео российских обстрелов. Речь идет, в частности, о контенте с фиксацией ударов по военным объектам и критической инфраструктуре, а также работе украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

В СБУ подчеркивают, что подобные материалы могут использовать не только российские пропагандисты, но и военные РФ. По данным спецслужбы, они отслеживают и анализируют опубликованные записи для корректировки повторных ударов.

"Эти записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары", - подчеркнули в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе также предостерегают, что публикация такого контента при определенных обстоятельствах может иметь уголовные последствия.

Такие действия могут квалифицироваться по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном распространении информации о перемещении Вооруженных сил Украины и предоставлении информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

В зависимости от обстоятельств за такие действия может предусматриваться наказание до 12 лет лишения свободы.

"Оперативные подразделения Службы системно отрабатывают случаи распространения таких записей в сети и привлекают их авторов к ответственности", - сообщили в СБУ.

В Службе безопасности призвали украинцев не помогать российским войскам и не подвергать опасности других людей.

"Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!" — отметили в СБУ.

Напомним, что в Киеве в результате российской воздушной атаки 4 октября зафиксировали падение обломков беспилотников в Дарницком районе. В частности, обломки упали на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ.

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