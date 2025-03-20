Как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24": пошаговая инструкция
С февраля Минобороны реализует проект "Контракт 18-24" – добровольную инициативу для украинцев в возрасте 18-24 лет, готовых присоединиться к Силам обороны на один год. В ведомстве разъяснили пошаговый алгоритм привлечения на военную службу по этому контракту
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
Куда обращаться для заключения контракта?
Заявления о желании вступить на военную службу по годовому контракту подаются в центры рекрутинга или рекрутинговых подразделений воинских частей в бумажной или электронной форме. Онлайн-заявление можно подать через кабинет призывника в приложении Резерв+ или через платформу https://18-24.army.gov.ua/.
Что указывается в заявлении:
-
персональные данные (ФИО, дата рождения и т.п.);
-
избранная воинская часть;
-
избранная штатная должность;
-
информация по выбранному месту прохождения медицинского осмотра;
-
контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).
После подачи заявления
С кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют его намерения по заключению контракта путем собеседования.
Решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение трех рабочих дней.
В случае отказа командир посылает кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.
В случае принятия положительного решения командир воинской части доказывает кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).
Есть ли особенности в прохождении ВВК?
Кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.
Заключение "Контракта 18-24"
После определения пригодности кандидата в военную службу командир воинской части заключает с ним однолетний контракт.
Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.
Этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям и штатным должностям:
-
ВОС 100 – стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
-
ВОС 102, ВОС 103 – помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
-
ВОС 106 – разведчик, старший разведчик.
После подписания контракта командир соответствующим приказом назначает кандидата на избранную/предложенную вакантную должность и выдает приказ о причислении его в списки воинской части с постановкой на все виды обеспечения.
Также командир воинской части в течение трех рабочих дней должен проинформировать руководителя ТЦК и СП, где гражданин состоит на военном учете, а также работодателя о принятии кандидата на военную службу.
После заключения контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности военнослужащему в течение пяти рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов в размере 200 000 грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.
Подготовка
После подписания контракта рекрут направляется на прохождение усиленной подготовки, состоящей из:
-
базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 45 суток;
-
профессиональной подготовки – 14 суток;
-
курса адаптации в военной части – 14 суток.
Отмечается, что категорически запрещается направление указанной категории военнослужащих в зону проведения военных (боевых) действий без полного прохождения усиленной подготовки.
Подробнее о подготовке по данному виду контракта читайте по ссылке.
Служба по "Контракту 18-24"
После подготовки и адаптации военнослужащий начинает службу в выбранной части. С этого момента он привлекается для выполнения боевых (специальных) задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части. На основании этого приказа военнослужащему выплачивается вторая часть денежного вознаграждения в размере 300 000 гривен.
Во время службы военнослужащий также получает ежемесячное денежное довольствие по должности и дополнительные выплаты предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях.
По истечении срока действия годового контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава военнослужащий при условии выполнения всех обязательств по контракту получает последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 000 гривен.
"С этого момента у него возникает право на оформление льготной ипотеки с "нулевой" ставкой, а также право свободного выезда за границу", – добавили в Минобороны.
Напомним, ранее в Министерстве обороны пошагово разъяснили, как украинцам, желающим подписать "Контракт 18-24", пройти ВВК для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, а должностным лицам – как ее организовать.
Читайте также: Мотивация по-новому. Власти призывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности