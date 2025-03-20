Как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24": пошаговая инструкция

фото: Министерство обороны Украины

С февраля Минобороны реализует проект "Контракт 18-24" – добровольную инициативу для украинцев в возрасте 18-24 лет, готовых присоединиться к Силам обороны на один год. В ведомстве разъяснили пошаговый алгоритм привлечения на военную службу по этому контракту

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Куда обращаться для заключения контракта?

Заявления о желании вступить на военную службу по годовому контракту подаются в центры рекрутинга или рекрутинговых подразделений воинских частей в бумажной или электронной форме. Онлайн-заявление можно подать через кабинет призывника в приложении Резерв+ или через платформу https://18-24.army.gov.ua/.

Что указывается в заявлении:

персональные данные (ФИО, дата рождения и т.п.);

избранная воинская часть;

избранная штатная должность;

информация по выбранному месту прохождения медицинского осмотра;

контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

После подачи заявления

С кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют его намерения по заключению контракта путем собеседования.

Решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение трех рабочих дней.

В случае отказа командир посылает кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.

В случае принятия положительного решения командир воинской части доказывает кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).

Есть ли особенности в прохождении ВВК?

Кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.

Заключение "Контракта 18-24"

После определения пригодности кандидата в военную службу командир воинской части заключает с ним однолетний контракт.

Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

Этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям и штатным должностям:

ВОС 100 – стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

ВОС 102, ВОС 103 – помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

ВОС 106 – разведчик, старший разведчик.

После подписания контракта командир соответствующим приказом назначает кандидата на избранную/предложенную вакантную должность и выдает приказ о причислении его в списки воинской части с постановкой на все виды обеспечения.

Также командир воинской части в течение трех рабочих дней должен проинформировать руководителя ТЦК и СП, где гражданин состоит на военном учете, а также работодателя о принятии кандидата на военную службу.

После заключения контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности военнослужащему в течение пяти рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов в размере 200 000 грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.

Подготовка

После подписания контракта рекрут направляется на прохождение усиленной подготовки, состоящей из:

базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 45 суток;

профессиональной подготовки – 14 суток;

курса адаптации в военной части – 14 суток.

Отмечается, что категорически запрещается направление указанной категории военнослужащих в зону проведения военных (боевых) действий без полного прохождения усиленной подготовки.

Подробнее о подготовке по данному виду контракта читайте по ссылке.

Служба по "Контракту 18-24"

После подготовки и адаптации военнослужащий начинает службу в выбранной части. С этого момента он привлекается для выполнения боевых (специальных) задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части. На основании этого приказа военнослужащему выплачивается вторая часть денежного вознаграждения в размере 300 000 гривен.

Во время службы военнослужащий также получает ежемесячное денежное довольствие по должности и дополнительные выплаты предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях.

По истечении срока действия годового контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава военнослужащий при условии выполнения всех обязательств по контракту получает последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 000 гривен.

"С этого момента у него возникает право на оформление льготной ипотеки с "нулевой" ставкой, а также право свободного выезда за границу", – добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Министерстве обороны пошагово разъяснили, как украинцам, желающим подписать "Контракт 18-24", пройти ВВК для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, а должностным лицам – как ее организовать.

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