06:39  20 марта
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
05:05  20 марта
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
06:11  20 марта
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
UA | RU
UA | RU
20 марта 2025, 15:10

Как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24": пошаговая инструкция

20 марта 2025, 15:10
Читайте також українською мовою
фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

С февраля Минобороны реализует проект "Контракт 18-24" – добровольную инициативу для украинцев в возрасте 18-24 лет, готовых присоединиться к Силам обороны на один год. В ведомстве разъяснили пошаговый алгоритм привлечения на военную службу по этому контракту

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Куда обращаться для заключения контракта?

Заявления о желании вступить на военную службу по годовому контракту подаются в центры рекрутинга или рекрутинговых подразделений воинских частей в бумажной или электронной форме. Онлайн-заявление можно подать через кабинет призывника в приложении Резерв+ или через платформу https://18-24.army.gov.ua/.

Что указывается в заявлении:

  • персональные данные (ФИО, дата рождения и т.п.);

  • избранная воинская часть;

  • избранная штатная должность;

  • информация по выбранному месту прохождения медицинского осмотра;

  • контактные данные (номер мобильного телефона и адрес электронной почты).

После подачи заявления

С кандидатом связывается представитель рекрутингового центра или рекрутингового подразделения воинской части. Они уточняют его намерения по заключению контракта путем собеседования.

Решение о принятии кандидата на военную службу по контракту принимается в течение трех рабочих дней.

В случае отказа командир посылает кандидату соответствующее уведомление с указанием причины.

В случае принятия положительного решения командир воинской части доказывает кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления личного дела, организует проведение профессионально-психологического отбора, а также направляет на прохождение медосмотра (ВВК).

Есть ли особенности в прохождении ВВК?

Кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра у действующих при РТЦК и СП военно-врачебных комиссиях, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбирать место и дату медосмотра. Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно.

Заключение "Контракта 18-24"

После определения пригодности кандидата в военную службу командир воинской части заключает с ним однолетний контракт.

Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта.

Этот вид контракта предусматривает принятие на военную службу по следующим военно-учетным специальностям и штатным должностям:

  • ВОС 100 – стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

  • ВОС 102, ВОС 103 – помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

  • ВОС 106 – разведчик, старший разведчик.

После подписания контракта командир соответствующим приказом назначает кандидата на избранную/предложенную вакантную должность и выдает приказ о причислении его в списки воинской части с постановкой на все виды обеспечения.

Также командир воинской части в течение трех рабочих дней должен проинформировать руководителя ТЦК и СП, где гражданин состоит на военном учете, а также работодателя о принятии кандидата на военную службу.

После заключения контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности военнослужащему в течение пяти рабочих дней выплачивается первая часть денежного вознаграждения, предусмотренная для данного вида контрактов в размере 200 000 грн. Вознаграждение выплачивает воинская часть.

Подготовка

После подписания контракта рекрут направляется на прохождение усиленной подготовки, состоящей из:

  • базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 45 суток;

  • профессиональной подготовки – 14 суток;

  • курса адаптации в военной части – 14 суток.

Отмечается, что категорически запрещается направление указанной категории военнослужащих в зону проведения военных (боевых) действий без полного прохождения усиленной подготовки.

Подробнее о подготовке по данному виду контракта читайте по ссылке.

Служба по "Контракту 18-24"

После подготовки и адаптации военнослужащий начинает службу в выбранной части. С этого момента он привлекается для выполнения боевых (специальных) задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части. На основании этого приказа военнослужащему выплачивается вторая часть денежного вознаграждения в размере 300 000 гривен.

Во время службы военнослужащий также получает ежемесячное денежное довольствие по должности и дополнительные выплаты предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях.

По истечении срока действия годового контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава военнослужащий при условии выполнения всех обязательств по контракту получает последнюю часть денежного вознаграждения в размере 500 000 гривен.

"С этого момента у него возникает право на оформление льготной ипотеки с "нулевой" ставкой, а также право свободного выезда за границу", – добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Министерстве обороны пошагово разъяснили, как украинцам, желающим подписать "Контракт 18-24", пройти ВВК для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, а должностным лицам – как ее организовать.

Читайте также: Мотивация по-новому. Власти призывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Минобороны молодежь ВСУ контрактная служба военная служба ВВК Контракт 18-24
Украина получила новую партию истребителей F-16, – Зеленский
20 марта 2025, 00:02
Украина потеряла 20% сельскохозяйственных земель из-за войны
19 марта 2025, 23:00
В Украине появилась новая специальность для операторов БПЛА: детали от Минобороны
19 марта 2025, 09:50
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона
20 марта 2025, 15:30
Чатбот "еВорог": украинцы уже прислали более 600 тысяч сообщений
20 марта 2025, 15:10
Украинскую модель, пропавшую 10 дней назад в ОАЭ, нашли в тяжелом состоянии
20 марта 2025, 14:49
Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
20 марта 2025, 14:39
Ударил ножом знакомого: 44-летний житель сядет на 8 лет
20 марта 2025, 14:21
Елена Шуляк: Государство инвестирует миллионы в создание образовательной базы для реформы старшей школы
20 марта 2025, 14:14
В Закарпатье пограничники обнаружили пластиковую бочку, которой злоумышленники пытались доставить в ЕС партию медикаментов и сигарет
20 марта 2025, 13:59
Партизаны "АТЕШ" нашли секретный склад россиян в Луганске
20 марта 2025, 13:56
В ГСЧС показали последствия обстрелов Славянска и Доброполья
20 марта 2025, 13:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Анна Маляр
Иван Киричевський
Все блоги »