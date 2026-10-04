Российская атака вызвала пожар на кровле новостройки в Киеве
В Киеве спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате российской атаки 3 октября. Возгорание произошло на кровле незаселенной четырехэтажной новостройки
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
"3 октября в результате очередных российских обстрелов на кровле незаселенной четырехэтажной новостройки возник пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар.
По уточнению ГСЧС, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Напомним, что в Днепре российские военные атаковали помещение компании связи. На месте работают экстренные службы.
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