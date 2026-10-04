На Прикарпатье столкнулись Opel и мотоцикл: травмировался 24-летний водитель

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В селе Маркова Солотвинской территориальной громады произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel Vivaro и мотоцикла. В результате аварии травмировался 24-летний мотоциклист

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 3 октября около 16:18. Сообщение об аварии поступило на линию "102".

Предварительно правоохранители установили, что 38-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Opel Vivaro, во время поворота налево не предоставила преимущества в движении мотоцикла. Двухколесное транспортное средство двигалось во встречном направлении.

В результате этого автомобиль и мотоцикл столкнулись.

24-летнего жителя Манявы, управлявшего мотоциклом, доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Водитель Opel Vivaro полицейские проверили на состояние алкогольного опьянения. По результатам проверки она была трезвой.

Правоохранители продолжают работать на месте аварии. Полицейские устанавливают все происшествия и причины ДТП.

Напомним, 2 октября после полуночи на Львовщине легковушка взлетела в кювет и перевернулась . Водитель погиб, пассажир госпитализирован.