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04 октября 2026, 12:09

На Прикарпатье столкнулись Opel и мотоцикл: травмировался 24-летний водитель

04 октября 2026, 12:09
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В селе Маркова Солотвинской территориальной громады произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel Vivaro и мотоцикла. В результате аварии травмировался 24-летний мотоциклист

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 3 октября около 16:18. Сообщение об аварии поступило на линию "102".

Предварительно правоохранители установили, что 38-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Opel Vivaro, во время поворота налево не предоставила преимущества в движении мотоцикла. Двухколесное транспортное средство двигалось во встречном направлении.

В результате этого автомобиль и мотоцикл столкнулись.

24-летнего жителя Манявы, управлявшего мотоциклом, доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Водитель Opel Vivaro полицейские проверили на состояние алкогольного опьянения. По результатам проверки она была трезвой.

Правоохранители продолжают работать на месте аварии. Полицейские устанавливают все происшествия и причины ДТП.

Напомним, 2 октября после полуночи на Львовщине легковушка взлетела в кювет и перевернулась . Водитель погиб, пассажир госпитализирован.

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