В центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тыс. людей

фото: Общественное Хмельницкий

Общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 45 657. В частности, за предыдущую неделю обратилось 1 086 человек

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что на сегодняшний день 9 379 кандидатов начали процесс оформления на военную службу. В частности, за прошедшую неделю – это 216 человек.

Доля женщин, обращающихся в центры рекрутинга, сохраняется на уровне 21%. Наибольшая часть кандидаток – в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Это 44%, 39% и 38% соответственно.

Как известно, в Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Наиболее активны жители Киева и Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областей.

Центры преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. Их специалисты предоставляют конфиденциальные консультации, а на их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Напомним, украинская молодежь уже начала подавать заявки на контрактную военную службу. Делают это через программу Резерв+.

По состоянию на февраль в приложении было более 10 тысяч обращений от мужчин в возрасте 18-24 лет, которые хотят присоединиться к армии по программе "Контракт 18-24".

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