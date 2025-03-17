12:35  17 марта
В Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню
12:21  17 марта
В Киеве произошел пожар в 25-этажке
11:00  17 марта
Ушел в СОЧ: подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула оказался военнослужащим 28-й ОМБр
UA | RU
UA | RU
17 марта 2025, 15:55

В центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тыс. людей

17 марта 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
фото: Общественное Хмельницкий
Читайте також
українською мовою

Общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 45 657. В частности, за предыдущую неделю обратилось 1 086 человек

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что на сегодняшний день 9 379 кандидатов начали процесс оформления на военную службу. В частности, за прошедшую неделю – это 216 человек.

Доля женщин, обращающихся в центры рекрутинга, сохраняется на уровне 21%. Наибольшая часть кандидаток – в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Это 44%, 39% и 38% соответственно.

Как известно, в Украине работает 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Наиболее активны жители Киева и Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областей.

Центры преимущественно расположены в помещениях ЦНАП. Их специалисты предоставляют конфиденциальные консультации, а на их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Напомним, украинская молодежь уже начала подавать заявки на контрактную военную службу. Делают это через программу Резерв+.

По состоянию на февраль в приложении было более 10 тысяч обращений от мужчин в возрасте 18-24 лет, которые хотят присоединиться к армии по программе "Контракт 18-24".

Читайте также: Мотивация по-новому. Власти призывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности

заявление Минобороны армия ВСУ женщины рекрутинг
С начала года общие потери РФ превысили 100 тысяч оккупантов, — Сырский
17 марта 2025, 12:45
ВСУ могут направлять в другие страны: Зеленский подписал закон
17 марта 2025, 12:32
В ВСУ внедряют программу подготовки для инструкторов боевой системы DELTA
17 марта 2025, 11:56
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Стало известно, сколько украинцев вернется из-за границы после войны
17 марта 2025, 17:40
В Верховном Суде решили, что незаконная мобилизация не освобождает украинцев от службы в армии
17 марта 2025, 17:16
Скандальную главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу наконец-то уволили с должности
17 марта 2025, 16:37
В Хмельницком работник ТЦК напал на вернувшегося с войны военного
17 марта 2025, 15:59
Завтра в Украине ударят морозы до -8 градусов
17 марта 2025, 15:41
В пяти областях стартовала интерактивная инициатива "Операция – вакцинация"
17 марта 2025, 15:22
Жительницу Харьковщины будут судить за сотрудничество с оккупантами
17 марта 2025, 15:17
Чиновники "Киевзеленстроя" присвоили более 5 миллионов гривен
17 марта 2025, 14:55
На Львовщине столкнулись два автомобиля: пострадали шесть человек
17 марта 2025, 14:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »