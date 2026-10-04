Россияне ударили дроном по гражданскому авто на Харьковщине: ранены два человека
В Харьковской области российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате удара ранены 62-летняя женщина и 45-летний мужчина
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
"Сегодня около 10:30 российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в поселке Золочев. В результате атаки ранения получила 62-летняя женщина и 45-летний мужчина", - сообщил Олег Синегубов.
Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним, ночью российские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали.