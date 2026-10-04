12:58  04 октября
Российские дроны повредили дома, церковь, школу и медучреждение на Киевщине
12:09  04 октября
На Прикарпатье столкнулись Opel и мотоцикл: травмировался 24-летний водитель
11:27  04 октября
Российская атака вызвала пожар на кровле новостройки в Киеве
UA | RU
UA | RU
04 октября 2026, 18:06

Смертельное ДТП в Прикарпатье: 27-летний водитель ВАЗ погиб на месте

04 октября 2026, 18:06
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

На автодороге Н-30 между селами Пуков и Чесники Рогатинского территориального общества произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили ВАЗ и Citroen. В результате аварии 27-летний водитель ВАЗ погиб на месте

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 3 октября около 20:19. Сообщение об аварии поступило на линию "102".

Предварительно правоохранители установили, что столкнулись автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 27-летний житель села Зеленов и автомобиль Citroën. Им руководил 62-летний житель Винницкой области. В салоне Citroen также находилась 51-летняя пассажирка.

В результате столкновения водитель ВАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Citroen получили легкие телесные повреждения. От госпитализации они отказались.

Водителя Citroën полицейские проверили состояние алкогольного опьянения. Он был трезв.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 2 октября после полуночи на Львовщине легковушка взлетела в кювет и перевернулась . Водитель погиб, пассажир госпитализирован.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП гибель Ивано-Франковская область
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Более 1900 дронов и 1700 авиабомб: Зеленский рассказал о масштабах российских атак за неделю
04 октября 2026, 18:49
"Не помогать врагу": СБУ призвала украинцев не распространять видео обстрелов
04 октября 2026, 17:57
ВСУ ударили по российской базе запуска дронов и уничтожили "Бук-М3"
04 октября 2026, 17:07
В Киеве изменили правила работы "зеленой" ветки метро во время воздушной тревоги
04 октября 2026, 16:47
В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Чоколовском бульваре
04 октября 2026, 16:09
Россияне ударили дроном по гражданскому авто на Харьковщине: ранены два человека
04 октября 2026, 15:42
РФ ударила по Никополю по артиллерии: один человек погиб
04 октября 2026, 15:12
Россияне атаковали Херсон и область дронами: три человека ранены
04 октября 2026, 14:48
Российский дрон атаковал Черниговщину: среди раненых - 10-летний мальчик
04 октября 2026, 14:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Все блоги »