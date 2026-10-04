Смертельное ДТП в Прикарпатье: 27-летний водитель ВАЗ погиб на месте

Фото: полиция Ивано-Франковской области

На автодороге Н-30 между селами Пуков и Чесники Рогатинского территориального общества произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили ВАЗ и Citroen. В результате аварии 27-летний водитель ВАЗ погиб на месте

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 3 октября около 20:19. Сообщение об аварии поступило на линию "102".

Предварительно правоохранители установили, что столкнулись автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 27-летний житель села Зеленов и автомобиль Citroën. Им руководил 62-летний житель Винницкой области. В салоне Citroen также находилась 51-летняя пассажирка.

В результате столкновения водитель ВАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Citroen получили легкие телесные повреждения. От госпитализации они отказались.

Водителя Citroën полицейские проверили состояние алкогольного опьянения. Он был трезв.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 2 октября после полуночи на Львовщине легковушка взлетела в кювет и перевернулась . Водитель погиб, пассажир госпитализирован.