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04 октября 2026, 17:07

ВСУ ударили по российской базе запуска дронов и уничтожили "Бук-М3"

04 октября 2026, 17:07
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Фото: Генштаб ВСУ
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Украинские военные поразили российский зенитный ракетный комплекс Бук-М3, базу запуска ударных беспилотников, а также станцию радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .

Российский ЗРК "Бук-М3" украинские военные уничтожили в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области.

Кроме того, вблизи временно оккупированного Донецка украинские военные нанесли удар по базе, где российские войска хранили, готовили и запускали ударные беспилотники.

"Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способностей РФ применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также украинские военные поразили телекоммуникационные узлы российских окупантов в районах Донецка, Горняка и Ясиноватой.

В Луганской области под удар попали ремонтные подразделения российских войск вблизи населенных пунктов Веселая Тарасовка и Лисичанск.

Кроме того, в районе города Климово в Брянской области РФ украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 30 сентября и ночью на 1 октября украинские военные поразили составы БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов.

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