Ночная атака: сколько БПЛА Россия запустила по Украине
В ночь на 3 апреля Российская Федерация атаковала Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.
Еще 7 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.
Напомним, в течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 000 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов.