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03 апреля 2025, 10:25

Ночная атака: сколько БПЛА Россия запустила по Украине

03 апреля 2025, 10:25
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фото: Facebook/Генштаб ВСУ
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В ночь на 3 апреля Российская Федерация атаковала Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Еще 7 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Напомним, в течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 000 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов.

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