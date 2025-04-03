Бойцы бригады "Месть" показали, как уничтожают вражескую технику в Луганской области
В сети показали боевую работу подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» в Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В течение нескольких недель операторы ударных дронов уничтожили в районе Серебрянского лесничества 19 вражеских военных грузовиков, 120-мм миномет, состав горюче-смазочных материалов и состав боекомплекта.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1390 кафиров.
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