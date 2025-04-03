Украинские пограничники показали, как уничтожают российских окупантов на Сумском направлении
Бойцы 5 пограничного отряда уничтожают российских захватчиков, где бы они ни были
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Успешную работу по уничтожению врага показали пограничники-операторы БПЛА. В результате уничтожены вражеские укрытия, пехота, минометчики, техника и средства связи на Сумском направлении.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, на Сумщине обезвредили недетонировавшую боевую часть вражеского дрона.
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