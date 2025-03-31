За месяц украинская ПВО сбила более 4000 российских ракет и дронов
В течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 4 043 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Так, в этом месяце ПВО приземлило:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23";
- 25 крылатых ракет "Х-101/Х-55СМ";
- восемь крылатых ракет "Калибр";
- одну крылатую ракету "Искандер-К";
- одну управляемую авиационную ракету "Х-59/69";
- 2 328 ударных БпЛА типа "Shahed";
- 805 разведывательных БпЛА;
- 874 БпЛА других типов.
Также в течение месяца подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 3 429 боевых вылетов, из них:
- 2 976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
- 453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.
В результате украинских атак боевые потери РФ ориентировочно составили:
- более 260 человек;
- 88 вражеских укрытий и позиций;
- полевой склад ГСМ;
- уничтожен один танк;
- поражены три места запуска вражеских БпЛА.
Напомним, за прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину 1310 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.
Украинские воины показали, как ночной бомбер "Баба Яга" наносит сокрушительные удары по россиянамВсе новости »
31 марта 2025, 00:39Защитники Сумщины приземлили российские "Герберы": фото
30 марта 2025, 16:22Силы ПВО уничтожили 65 российских беспилотников, которые ночью атаковали Украину
30 марта 2025, 11:11
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
На Херсонщине россияне атаковали беспилотником гражданское авто: ранена женщина
31 марта 2025, 11:30На Донетчине в результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть
31 марта 2025, 11:17ВСУ ликвидировали еще более 1200 оккупантов, — Генштаб
31 марта 2025, 11:00"Нагрели" руки на укрытии: в Киеве будут судить инженера по технадзору и подрядчика
31 марта 2025, 10:59В Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу
31 марта 2025, 10:48Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
31 марта 2025, 10:48В Украине активизировались мошенники, подменяющие QR-коды в общественных местах: как защитить себя
31 марта 2025, 10:27Россияне накрыли Днепропетровщину из артиллерии: повреждены предприятие и дома
31 марта 2025, 09:55Атака россиян на Харьков: пострадали три человека
31 марта 2025, 09:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все блоги »