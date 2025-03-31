За месяц украинская ПВО сбила более 4000 российских ракет и дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 4 043 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, в этом месяце ПВО приземлило:

одну баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23";

"Искандер-М/KN-23"; 25 крылатых ракет "Х-101/Х-55СМ";

"Х-101/Х-55СМ"; восемь крылатых ракет "Калибр";

"Калибр"; одну крылатую ракету "Искандер-К";

"Искандер-К"; одну управляемую авиационную ракету "Х-59/69";

"Х-59/69"; 2 328 ударных БпЛА типа "Shahed";

"Shahed"; 805 разведывательных БпЛА;

874 БпЛА других типов.

Также в течение месяца подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 3 429 боевых вылетов, из них:

2 976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;

453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.

В результате украинских атак боевые потери РФ ориентировочно составили:

более 260 человек;

88 вражеских укрытий и позиций;

полевой склад ГСМ;

уничтожен один танк;

поражены три места запуска вражеских БпЛА.

Напомним, за прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину 1310 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.