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31 марта 2025, 10:20

За месяц украинская ПВО сбила более 4000 российских ракет и дронов

31 марта 2025, 10:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 4 043 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, в этом месяце ПВО приземлило:

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23";
  • 25 крылатых ракет "Х-101/Х-55СМ";
  • восемь крылатых ракет "Калибр";
  • одну крылатую ракету "Искандер-К";
  • одну управляемую авиационную ракету "Х-59/69";
  • 2 328 ударных БпЛА типа "Shahed";
  • 805 разведывательных БпЛА;
  • 874 БпЛА других типов.

Также в течение месяца подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 3 429 боевых вылетов, из них:

  • 2 976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
  • 453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.

В результате украинских атак боевые потери РФ ориентировочно составили:

  • более 260 человек;
  • 88 вражеских укрытий и позиций;
  • полевой склад ГСМ;
  • уничтожен один танк;
  • поражены три места запуска вражеских БпЛА.

Напомним, за прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину 1310 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.

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